Пока Германия тонет, Испания и Россия горят: как стихия разбушевалась в Европе

В одном из испанских регионов выгорело 410 гектаров национального парка, а в России огонь охватил аж 820 тысяч гектаров леса

Европа в огне. Коллаж "Сегодня"

Пока часть Европы утопает в наводнениях, на юге континента пылает огонь – в Испании вспыхнули лесные пожары. Горит и Россия.

В испанском муниципалитете Жирона выгорело 410 гектаров национального парка. Из зоны бедствия эвакуировали 350 человек. Укротить пламя пока не могут – мешают жара и сильный ветер.

А в российском Якутске парализовано транспортное сообщение. Задерживаются рейсы в местном аэропорту, по реке Лена не ходят паромы. По данным российского МЧС, горит 820 тысяч гектаров леса. Пока ликвидировали только десятую часть.

"Мы друг друга не видим сквозь дым, глаза просто разъедает. Это очень опасно. Самолеты с неба тушат пожары, мы это видим. Но нам никто даже не предлагал помощь. Почему?" – сетует местный житель.

Как сообщали новости "Сегодня", Европа продолжает страдать от смертоносного потопа, под удар стихии попали Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды. По состоянию на 18 июля, было известно о более чем 150 погибших немцах.

В Бельгии и Нидерландах сообщали о двух десятках погибших.