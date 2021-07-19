Поки Німеччина тоне, Іспанія і Росія – горять: як стихія розбушувалася в Європі

В одному з іспанських регіонів вигоріло 410 гектарів національного парку, а у Росії вогонь охопив аж 820 тисяч гектарів лісу

Європа у вогні. Колаж "Сегодня"

Поки частина Європи потопає у повенях, на півдні континенту палає вогонь – в Іспанії спалахнули лісові пожежі. Горить і Росія.

В іспанському муніципалітеті Жирона вигоріло 410 гектарів національного парку. Із зони лиха евакуювали 350 осіб. Приборкати полум'я поки не можуть – заважають спека і сильний вітер.

А в російському Якутську паралізовано транспортне сполучення. Затримуються рейси у місцевому аеропорту, річкою Лєна не ходять пороми. За даними російського МНС, горить 820 тисяч гектарів лісу. Поки ліквідували тільки десяту частину.

"Ми один одного не бачимо крізь дим, очі просто роз'їдає. Це дуже небезпечно. Літаки з неба гасять пожежі, ми це бачимо. Але нам ніхто навіть не пропонував допомогу. Чому?" – нарікає місцевий житель.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Європа продовжує потерпати від смертоносного потопу, під удар стихії потрапили Німеччина, Австрія, Бельгія, Нідерланди. Станом на 18 липня було відомо про більш ніж 150 загиблих німців.

У Бельгії і Нідерландах повідомляли про два десятки загиблих.