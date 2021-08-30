После прививки в Новой Зеландии умер человек – смерть связана с вакциной Pfizer

Вакцина Pfizer. Коллаж "Сегодня"

Министерство здравоохранения в Новой Зеландии заявило о первой смерти, связанной с вакцинацией против COVID-19 препаратом Pfizer.

Об этом сообщает Reuters.

"Это первый случай в Новой Зеландии, где смерть в первые дни после вакцинации была связана с вакциной Pfizer COVID-19", – говорится в заявлении министерства.

Причина смерти

В заявлении отмечается, что смерть наступила из-за миокардита, который был вызван побочным действием после прививки Pfizer. Такая информация была обнародована после того, как независимая комиссия по мониторингу безопасности препаратов от COVID-19 провела проверку смерти женщины после вакцинации.

Миокардит – это воспаление сердечной мышцы, которое может ограничивать способность органа перекачивать кровь и может вызывать изменения ритма сердцебиения.

В ответ Pfizer заявила, что признает, что после вакцинации могут быть редкие сообщения о миокардите, но такие побочные эффекты были чрезвычайно редкими.

"Pfizer очень серьезно относится к побочным эффектам, которые потенциально могут быть связаны с нашей вакциной. Мы внимательно следим за всеми подобными событиями и собираем соответствующую информацию, чтобы делиться с регулирующими органами во всем мире", – заявило агентство Reuters.

Pfizer заявила о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса

Речь идет о бустерной дозе вакцины, эту прививку будут делать через шесть месяцев после второй.

"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5–10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", – об этом сообщает The Washington Post.

Pfizer может создать вакцину от нового штамма

Компания Pfizer может создать вакцину от нового штамма коронавируса в течение трех месяцев после его выявления. Ученые производителя постоянно изучают эффективность препаратов против новых вариантов инфекции, заявил в интервью Fox News гендиректор компании Альберт Бурла.

"Каждый раз, как очередной вариант (коронавируса) появляется в мире, наши ученые изучают, может ли этот вариант миновать защиту нашей вакцины. На данный момент мы не выявили ни одного такого (штамма). Но мы считаем, что, вероятно, однажды такой появится", – заявил Бурла.

Он уточнил, что на сегодняшний день компания не выявила ни одного штамма, который способен обойти защиту нынешней вакцины Pfizer.

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