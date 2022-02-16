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Посол России в ЕС заявил, что вторжение в Украину 16 февраля не будет

Владимир Козырь
16 февраля, 04:49
Дипломат осудил обескураживающие высказывания о возможном вторжении в Украину

По словам посла РФ в ЕС, "войны в Европе редко начинаются в среду"/Коллаж: "Сегодня"

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Российская Федерация не будет вторгаться на территорию Украины 16 февраля.

Об этом пишет Handelsblatt.

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"Я могу заверить вас, что касается России, то в эту среду нападения не будет. Никакой эскалации не будет ни на следующей неделе, ни в следующем месяце", — заверил дипломат РФ.

Он заявил, что "войны в Европе редко начинаются в среду". Чижов осудил обескураживающие высказывания о возможном вторжении в Украину.

"Если вы выдвигаете обвинения — особенно очень серьезные обвинения против России — вы также должны предоставить доказательства. Иначе это клевета", — отметил Чижов.

Кроме того, он призвал Запад серьезно отнестись к "проблемам безопасности", на которые указывает Москва.

"Если наши партнеры, наконец, прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это пошло бы на пользу всех жителей Европы, а также других народов мира", — уверен Чижов.

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