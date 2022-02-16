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Посол Росії в ЄС заявив, що вторгнення в Україну 16 лютого не буде

Володимир Козир
16 лютого, 04:49
Дипломат засудив бентежливі висловлювання щодо можливого вторгнення в Україну

За словами посла РФ в ЄС, "війни в Європі рідко починаються в середу"/Колаж: "Сьогодні"

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Російська Федерацій не буде вторгатися на територію України 16 лютого.

Про це пише Handelsblatt.

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"Я можу запевнити вас, що стосується Росії, то цієї середи нападу не буде. Жодної ескалації не буде ні наступного тижня, ні наступного місяця", — запевнив дипломат РФ.

Він заявив, що "війни у ​​Європі рідко починаються у середу". Чижов засудив бентежливі висловлювання щодо можливого вторгнення в Україну.

"Коли ви висуваєте звинувачення — особливо дуже серйозні звинувачення проти Росії — ви також маєте надати докази. Інакше це наклеп", — зазначив Чижов.

Крім того, він закликав Захід серйозно поставитися до "проблем безпеки", на які вказує Москва.

"Якщо наші партнери, нарешті, прислухаються до наших побоювань, процес деескалації не змусить на себе чекати. Це пішло б на користь усіх жителів Європи, а також інших народів світу", — впевнений Чижов.

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