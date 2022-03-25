Посол России в Италии подал в суд на газету из-за статьи об убийстве Путина

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Посол России в Италии Сергей Разов подает в суд на итальянскую газету La Stampa из-за статьи, в которой говорилось о возможности убийства президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил сам Разов, пишет Reuters.

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Что произошло

"Излишне говорить, что это противоречит правилам журналистики и морали", – сказал Разов журналистам.

Как отмечается, 22 марта La Stampa опубликовала статью с заголовком "Если убийство тирана – единственный выход". В статье говорилось, что если "все другие варианты не смогут остановить российское вторжение в Украину, единственным решением будет убийство президента".

По словам Разова, в его иске газета обвиняется в "подстрекательстве и попустительстве преступлению".

Напомним, российская журналистка Юлия Латынина заявила, что Владимир Путин боится военных и не доверяет армии. По ее словам, министр обороны России Сергей Шойгу, который исчез, всегда угождал Путину.

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Кроме этого, полковник Ричард Кемп, командовавший британскими войсками в Афганистане, заявил, что Запад не должен исключать возможность убийства Владимира Путина. По его словам, Путину должны как минимум предъявить обвинения в военных преступлениях.

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