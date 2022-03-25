Посол Росії в Італії подав до суду на газету через статтю про вбивство Путіна

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Посол Росії в Італії Сергій Разов подає до суду на італійську газету La Stampa через статтю, в якій говорилося про можливість вбивства президента РФ Володимира Путіна

Про це повідомив сам Разов, пише Reuters.

Реклама

Що сталося

"Зайве говорити, що це суперечить правилам журналістики та моралі", – сказав Разов журналістам.

Як зазначається, 22 березня La Stampa опублікувала статтю із заголовком "Якщо вбивство тирана – єдиний вихід". У статті йшлося про те, що якщо "всі інші варіанти не зможуть зупинити російське вторгнення в Україну, єдиним рішенням буде вбивство президента".

За словами Разова, в його позові газета звинувачується в "підбурюванні та потуранні злочину".

Нагадаємо, російська журналістка Юлія Латиніна заявила, що Володимир Путін боїться військових і не довіряє армії. За її словами, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який зник, завжди догоджав Путіну.

Реклама

Крім цього, полковник Річард Кемп, який командував британськими військами в Афганістані, заявив, що Захід не винен виключати можливість вбивства Володимира Путіна. За його словами, Путіна мають як мінімум звинуватити у військових злочинах.

Читайте також: