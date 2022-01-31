Правительство Великобритании подготовило новые санкции против России

Санкции объявят 31 января/Коллаж: "Сегодня"

Правительство Великобритании в понедельник, 31 января, представит новый пакет санкций против России. Они могут затронуть активы российских энергетических компаний.

Об этом пишет газета The Times.

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Детали

Новые ограничения, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, будут распространены на физические и юридические лица, имеющие "стратегическое значение" для властей РФ.

В воскресенье, 30 января, глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что власти страны внесут изменения в действующее законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список.

"В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций", — сказала Трасс.

В то же время Трасс отказалась раскрывать какие-либо подробности о том, что будут собой представлять анонсированные ограничения.

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"Ничего не исключается", — указала глава британского МИД, отвечая на вопрос о возможных мерах против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне.

Кроме того, Трасс отметила, что в случае нападения России на Украину, Германия готова отказаться от газопровода "Северный поток — 2".

Угроза вторжения из РФ

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