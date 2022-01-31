Уряд Великої Британії підготував нові санкції проти Росії

Санкції оголосять 31 січня/Колаж: "Сьогодні"

Уряд Великої Британії у понеділок, 31 січня, представить новий пакет санкцій проти Росії. Вони можуть торкнутися активів російських енергетичних компаній.

Про це пише газета The Times.

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Нові обмеження, що передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд до Сполученого Королівства, будуть поширені на фізичні та юридичні особи, які мають "стратегічне значення" для влади РФ.

У неділю, 30 січня, глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в інтерв'ю телеканалу Sky News заявила, що влада країни внесе зміни до чинного законодавства, щоб отримати можливість розширити список санкцій.

"Наразі ми можемо вводити санкції лише проти тих, хто безпосередньо залучений до діяльності з дестабілізації в Україні. Ми збираємося розширити перелік, щоб будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля та російського режиму, могла підпасти під дію санкцій", — сказала Трасс.

Водночас Трасс відмовилася розкривати будь-які подробиці про те, що являтимуть собою анонсовані обмеження.

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"Нічого не виключається", — зазначила глава британського МЗС, відповідаючи на питання про можливі заходи проти власності великих російських бізнесменів, які мешкають у Лондоні.

Крім того, Трасс зазначила, що у разі нападу Росії на Україну Німеччина готова відмовитися від газопроводу "Північний потік — 2".

Загроза вторгнення з РФ

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