Принудительная посадка самолета Ryanair: в "Белавиа" возмущены запретом на полеты

Гендиректор авиакомпании недоволен, что Великобритания, Франция, Литва и США ввели запрет не дожидаясь результатов расследования

В белорусской аваиакомпании "Белавия" возмущены, что после посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя NEXTA Романа Протасевича, Великобритания, Франция, Литва и США запретили перевозчику работать на их территории.

Об этом написал в Facebook генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец.

Он возмущен, что США и европейские страны ввели запреты на полеты "Белавия" не дожидаясь расследования инцидента,. Его до 25 июня будет проводить Международная организация гражданской авиации.

Реклама

"И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не "Белавиа". Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа", да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да ещё, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать", – написал он.

Как уже сообщалось, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего задержали Протасевича и его девушку-россиянку. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".

Напомним, накануне генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири написал белорусским властям письмо, назвав захват самолета "незаконным и предумышленным угоном". А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что решение о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту власти Беларуси приняли в координации с Россией.