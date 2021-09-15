Привезли в инвалидной коляске. В Чехии в больницу попали действующий и бывший президенты

В Чехии госпитализировали действующего президента 76-летнего Милоша Земана. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS
Президент Чехии Милош Земан во вторник был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге. В том же военном госпитале находится и предшественник Земана Вацлав Клаус.
Об этом сообщает Novinky.
76-летнего Земана доставили в военный госпиталь в Праге в коляске. Заезжая в дверь, он помахал журналистам. Администрация президента пока ничего не объяснила.
Премьер-министр Андрей Бабиш пожелал Земану скорейшего выздоровления и полноты сил.
"Я сейчас очень много думаю о президенте Земане и желаю ему всего наилучшего, пусть он скоро будет здоровым, полным сил и бодрости",– написал Бабиш.
Земан давно страдает невропатией нижних конечностей, из-за чего ему трудно передвигаться, и в этом году на всех мероприятиях он был в инвалидной коляске. Чешские СМИ считают, что госпитализация может быть длительной.
Бывшего президента Чехии (2003-2013 годы) Вацлава Клауса госпитализировали в эту же больницу. Известно лишь, что у 80-летнего политика проблемы с давлением и ему сделают ряд анализов.
Сенат Чехии рассмотрит импичмент президенту Земану
Ранее мы сообщали, что комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии проголосовал за объявление импичмента президенту страны Милошу Земану из-за его поведения в связи со взрывами под Врбетице и внес проект постановления на рассмотрение Сената.
"Мы только что проголосовали в сенатском комитете по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не может занимать должность президента республики на основании статьи 66 Конституции. Я предлагаю Сенату обсудить это на следующей неделе", – написал глава комитета Павел Фишер.
Ранее мы писали:
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