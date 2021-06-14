Протасевича неожиданно вывели на брифинг МИД Беларуси

Задержанного журналиста привели на брифинг перед самым началом, табличку с его именем поставили на стол в самую последнюю минуту

На брифинг в МИД Беларуси привели Протасевича. Фото: скриншот с видеотрансляции

Министерство иностранных дел Беларуси вывело арестованного в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича на брифинг по принудительной посадке самолета Ryanair.

Об этом сообщает BBC.

Ранее МИД Беларуси анонсировало, что в пресс конференции примет участие Департамент авиации Министерства транспорта, Следственного комитета, Минобороны, представители пограничного комитета и "другие релевантные спикеры".

Отмечается, что Романа привели на брифинг перед самым началом. Табличку с именем Романа Протасевича поставили на стол в самую последнюю минуту. Организаторы заявили, что Протасевич якобы сам захотел принять участие.

"Как видите, в последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения. Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность такая была найдена, и вот он здесь", — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

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Во время пресс-конференции в зале находились журналисты ВВС, но они покинули помещение в знак протеста. Так как очевидно, что Протасевич находиться в зале "по принуждению".

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

Также смотрите видео допроса Протасевича: