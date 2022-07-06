Протесты в Каракалпакстане: когда вспыхнет революция в постсоветской Азии

Сейчас от Мирзиеева очень много зависит, будет ли революция в регионе / Коллаж "Сегодня"

Пока прогрессивный мир развивается в демократическом русле, а Украина, проливая кровь в войне с Россией, удерживает свои свободы, бывшие азиатские республики СССР продолжают сползать в диктатуру, которая, ради удержания власти, охотно умывается кровью своих граждан. В январе в Казахстане погибли 257 человек в ходе антиправительственных протестов. А в начале июля весь мир облетели кадры залитых кровью улиц узбекского города Нукуса, где люди выступили против переписывания Конституции.

Сайт "Сегодня" разбирался, когда новая демократическая страна может появиться в "советской Азии".

Узбекистан

1-2 июля в крупнейшей республике Узбекистана Каракалпакстане прошли массовые акции протеста против внесения в Конституцию поправок, лишающих суверенный регион его правового статуса.

Поправки в Конституцию также касались увеличения срока президентских полномочий с пяти до семи лет, а в целом переписывание Основного Закона государства давало возможность нынешнему главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву избираться еще два срока подряд. Этот пункт особо не взволновал граждан страны, где с момента обретения независимости в 1991 году было всего два президента. А вот потеря республиканского статуса вывела на улицы нескольких крупных городов Каракалпакстана тысячи людей.

Как сообщает агентство Фергана.ru, Генпрокуратура Узбекистана заявила, что протестующие завладели оружием одного из военных постов на въезде в Нукус, а в ходе беспорядков были подожжены грузовик MAN возле кафе, КамАЗ перед центральной мечетью в старом городе и вагон фермера в Шуманайском районе республики. Большой ущерб нанесен мосту через канал "Достлик" возле Нукусского городского спорткомплекса, а также многим зданиям и сооружениям в Нукусе. В целом, согласно заявлениям местных властей, протестующие "предприняли попытку овладеть государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество".

Чтобы не произошел этот самый раскол, власти Узбекистана приняли решение жестоко подавить протест.

В результате весь мир облетели видеокадры залитых кровью улиц города. По официальным сведениям, при подавлении протеста погибли 18 человек, в том числе несколько силовиков. Из самого Нукуса поступают сообщения о 150 погибших и начале тотальных арестов всех, кто вышел на митинг 1-2 июля.

В Узбекистане из-за протестов ввели чрезвычайное положение. Оно будет действовать с 3 июля по 2 августа на территории Каракалпакстана. По состоянию на 5 июля в столице автономной республики нет интернета, большинство банкоматов не работает, у работающих терминалов огромные очереди. Невозможно расплатиться банковской картой, приобрести билет на поезд.

Президент

Лично Шавкат Мирзиеев попытался красиво выйти из кровавой истории – решил не лишать Каракалпакстан республиканского статуса, тем более что на фоне произошедшего никто и не заметил незначительную критику его желания закрепиться у власти еще на 14 лет. Очень быстро он нашел виновных за гибель людей на площади – разработчиков изменений конституционных статей.

Мирзиёев прилетел в Нукус и пообщался с местными жителями на камеры

После кровавого разгона демонстрантов вечером 2 июля Мирзиеев прилетел в Каракалпакстан, где в первую очередь уважил старейшин. Потом, выступая перед депутатами национального парламента от республики, он упрекнул политиков за то, что они умолчали о недовольстве граждан проектом поправок в Конституцию.

"Вы сами возглавили все это, сами инициировали, сами подписали, сами выступали и сами утвердили. Я же всегда открыт. Почему вы не позвонили и не сообщили, что люди недовольны?" — спросил президент.

В ответ была тишина, пишет Фергана.ru.

По словам Мирзиеева, кадры залитых кровью улиц Нукуса – фейк. Согласно его данным, это просто красная краска, которой была окрашена вода в водометах, используемых при разгоне демонстрантов. При этом власти не отрицают наличие человеческих жертв и пострадавших при протестах, а на видеокадрах видно, что вода в водометах – неокрашенная.

Мнение

Эксперты разошлись во мнениях, могут ли протесты в Каракалпакстане стать толчком для появления демократического режима на азиатском постсоветском пространстве.

Узбекский оппозиционный политик Пулат Ахунов сообщил агентству Reuters, что силовой разгон жителей республики ложится на национальную почву. А это, как известно, гремучая смесь.

"Ситуация может полностью выйти из-под контроля. Речь пойдет не о статусе Каракалпакстана, а о конфликте между каракалпаками и узбеками. Это самое опасное", – отмечает политик, находящийся в изгнании.

На то, что ситуация непростая, указывает тот факт, что власти ввели комендантский час (с 21:00 до 7:00) на один месяц, до 2 августа. Жителям рекомендовано не выходить на улицы без крайней необходимости, а также запретили массовые собрания и ограничили въезд в автономную республику.

Правозащитники считают, что Шавкат Мирзиеев печется о своем имидже на международной арене, а посему может пойти на международное расследование по факту возможного превышения полномочий правоохранителями при разгоне протеста.

"Используя присутствие Узбекистана в Совете ООН по правам человека и желание Шавката Мирзиеева иметь положительный имидж в международном сообществе, он просто обязан допустить международных независимых экспертов для расследования событий в Каракалпакстане. Если он примет адекватное решение, у него есть возможность все-таки исправить ошибки, которые еще можно исправить", – рассказала "Радио Озодлик" президент ассоциации "Права человека в Центральной Азии" Надежда Атаева.

Обстановка в Азии

"В Каракалпакстане – это продолжение казахской зимы. У каракалпаков более чем на 95% язык совпадает с казахским. У нас много общего, мы практически один народ. Многие из них работают в Казахстане. Они видели, как проходили у нас земельные протесты и январские митинги. Я вижу много похожих моментов в их протесте. В основном Узбекистане таких протестов нет и в ближайшее время не будет. Многотысячные так называемые антикитайские митинги проходили по всему Казахстану в 2016 году против продажи земли иностранцам. В январе этого года были самые массовые за всю историю современного Казахстана. Тогда сотни тысяч людей вышли против диктатуры за смену режима", – рассказал "Сегодня" руководитель крупнейшего оппозиционного канала БАСЕ в Казахстане Айдос Садыков.

По мнению оппозиционера, центральноазиатские народы давно готовы бороться против диктатуры. Однако они находятся в тяжелых условиях, и сейчас спрогнозировать исход и сроки этой борьбы сложно.

"В Киргизстане прошли три революции. Выгоняли диктаторов, министров, силовиков. В Киргизстане по сравнению с другими странам региона относительная демократия. В Казахстане народ тоже готов бороться с диктатурой. Да, после массовых репрессий там небольшое затишье. Однако акции проходят, митинги проходят, забастовки. Пока они не такие масштабные, как в январе, но это затишье перед бурей. Каракалпакские протесты отличаются по своему смыслу, и они, конечно, проходят в гораздо более тяжелых условиях. Это национально-освободительные протесты. Они борются не за смену режима в Узбекистане – они борются за то, чтобы расширить автономию, стать полноценными людьми. Они хотят заставить власти Узбекистана уважать договоренности – Конституция Узбекистана ранее гарантировала им свободный выход из страны. Это было закреплено договорами 1993 года. Но им будет тяжело бороться", – отметил Садыков.

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