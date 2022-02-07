Конец эпохи: Назарбаева лишили политического влияния в Казахстане

Президент Токаев смог нейтрализовать своего предшественника

Токаев отстранил Назарбаева с ключевых постов / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в конституцию государства, чем лишил своего предшественника Нурсултана Назарбаева ряда властных полномочий.

Документ, в частности, отменяет пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

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Кроме того, отменена норма конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы", предусматривающая согласование разрабатываемых инициатив по основным направлениям внутренней и внешней политики государства с Назарбаевым.

Данный закон вносит поправки в конституционные законы "О первом президенте РК – Елбасы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности РК".

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Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1989 по 2019 год.

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В 1990-91 Назарбаев был президентом Казахской ССР, затем пять раз избирался главой Республики Казахстан. Его полномочия были продлены в результате референдума.

Назарбаев – носитель официального титула первого президента Республики Казахстан — Елбасы (Лидера нации).

После ухода с президентского поста в 2019 году Назарбаев сохранял посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан", а также оставался членом Конституционного совета Казахстана.