Кінець епохи: Назарбаєва позбавили політичного впливу в Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про зміни до Конституції держави, позбавивши свого попередника Нурсултана Назарбаєва головних владних повноважень.
Документ, зокрема, скасовує довічне головування Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану, пише zakon.kz.
Крім того, скасовано норму конституційного закону "Про першого президента Республіки Казахстан – Єлбаси", якою було передбачено узгодження розроблюваних ініціатив за основними напрямами внутрішньої та зовнішньої політики держави з Назарбаєвим.
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Підписаним законом вносяться поправки до конституційних законів "Про першого президента РК – Єлбаси", "Про Асамблею народу Казахстану" та "Про Раду безпеки РК".
Назарбаєв втратив владу внаслідок протестів
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів регулювання цін і оголосив режим надзвичайного стану в трьох регіонах.
- Проте протести в Казахстані переросли у криваві сутички зі стріляниною.
- Протести супроводжувалися знесенням пам'ятників першого президента країни Нурсултана Назарбаєва.
- 5 січня Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів.
- Токаєв скористався нестабільною ситуацією, щоб усунути Назарбаєва та його близьких родичів з ключових постів у державі.
- 7 січня казахстанські ЗМІ повідомили, що Назарбаєв та його дочки зі своїми сім'ями покинули Казахстан.
- Лише через два тижні Нурсултан Назарбаєв випустив відеозвернення, в якому заявив, що не залишав країну. Єлбаси повідомив, що сьогодні є пенсіонером та перебуває на заслуженому відпочинку.
30 років при владі
Нурсултан Назарбаєв керував Казахстаном з 1989 по 2019 рік.
У 1990-1991 роках Назарбаєв був президентом Казахської РСР, потім п'ять разів обирався главою Республіки Казахстан. Його повноваження було продовжено через референдум.
Назарбаєв отримав офіційний титул першого президента Республіки Казахстан – Єлбаси (Лідера нації).
Після звільнення з президентської посади у 2019 році Назарбаєв зберігав посади голови Ради безпеки Казахстану та голови керівної партії "Нур Отан", а також залишався членом Конституційної ради Казахстану.