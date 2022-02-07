Кінець епохи: Назарбаєва позбавили політичного впливу в Казахстані

Президент Токаєв зміг нейтралізувати свого попередника

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про зміни до Конституції держави, позбавивши свого попередника Нурсултана Назарбаєва головних владних повноважень.

Документ, зокрема, скасовує довічне головування Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану, пише zakon.kz.

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Крім того, скасовано норму конституційного закону "Про першого президента Республіки Казахстан – Єлбаси", якою було передбачено узгодження розроблюваних ініціатив за основними напрямами внутрішньої та зовнішньої політики держави з Назарбаєвим.

Підписаним законом вносяться поправки до конституційних законів "Про першого президента РК – Єлбаси", "Про Асамблею народу Казахстану" та "Про Раду безпеки РК".

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Нурсултан Назарбаєв керував Казахстаном з 1989 по 2019 рік.

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У 1990-1991 роках Назарбаєв був президентом Казахської РСР, потім п'ять разів обирався главою Республіки Казахстан. Його повноваження було продовжено через референдум.

Назарбаєв отримав офіційний титул першого президента Республіки Казахстан – Єлбаси (Лідера нації).

Після звільнення з президентської посади у 2019 році Назарбаєв зберігав посади голови Ради безпеки Казахстану та голови керівної партії "Нур Отан", а також залишався членом Конституційної ради Казахстану.