Путин отомстил президенту Казахстана за громкие заявления. Что произошло

Владимир Путин угрожает Касым-Жомарту Токаеву. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти в порту Новороссийск на побережье Черного моря. Официальная причина — работы по разминированию неразорвавшихся торпед и мин времен Второй мировой войны. Таким образом, между РФ и Казахстаном растет напряженность.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

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Российские СМИ сообщают, что в порту выявлено около 50 опасных объектов. Перебои с отгрузкой нефти могут продолжаться как минимум до конца месяца.

Порт Новороссийска – основной хаб для транспортировки казахстанской нефти в Европу.

Ответные действия Казахстана

Власти Казахстана заблокировали на своей территории 1700 вагонов с углем, который транзитом доставлялся в Россию.

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Официальная причина – соблюдение антироссийских санкций, введенных Евросоюзом.

Предыстория

На Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не будет признавать так называемые "Л/ДНР".

"Подсчитано, что если право нации на самоопределение во всем мире будет реализовано, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", – заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Двухстороннее сотрудничество