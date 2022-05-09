Путина едва не стошнило во время речи на 9 мая

Путин выглядел больным на параде / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин выступил на параде в честь 9 мая в Москве. Свою речь он зачитал по бумажке. Во время выступления было заметно, что Путин чувствует себя неважно и его чуть не стошнило.

Об этом пишет "Сегодня".

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"Защита родины всегда была священна — за нее сражались Минин и Пожарский, участники Бородинской битвы, бились под Москвой, Ленинградом, Киевом, Минском. В эти дни военные сражаются за наших людей в Донбассе. Россия всегда выступала за систему безопасности в Европе. Мы предлагали это НАТО, но они нас не услышали. США унижают своих сателитов в Европе, но мы — другие. Мы не откажемся от веры и традиционных ценностей. Сегодня сражаются ополченцы Донбасса и бойцы российской армии. Гибель каждого солдата — горе для нас, семьям погибших будет оказана поддержка. Слава нашим вооруженным силам. Ура!" – сказал Путин.

Во время его выступления было видно, что Путин чувствовал себя неважно. Свою речь он читал по бумажке. При этом много раз путал падежи. Иногда ему непросто давались сложные слова.

В какой-то момент Путин сделал паузу в 10 секунд, щеки у него затряслись и заиграл кадык. Показалось, что его сейчас стошнит на книжечку с текстом речи. А текст, кстати, был написан очень крупными буквами.

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Речь Путина продолжалась 9 минут, включая "минуту молчания".

Арестович предрек скорый конец Путина

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Арестович считает, что российскому диктатору осталось недолго. Об этом он написал в Telegram.

"Если же говорить серьезно, то ключевая фраза Пу в его речи: "недопустимость глобальной войны". Старый, больной, насмерть перепуганный человечишка. Путин – владелец империи, встретился, наконец, с Путиным, таскавшим чемодан за сильными мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасна", – говорится в сообщении.

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