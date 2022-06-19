Рак гортани? Фейгин рассказал об еще одной беде для Путина

Марк Фейгин рассказал о паранойе президента РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети фигурируют разные мнения, слухи и теории о том, чем на самом деле болеет диктатор и по совместительству президент России Владимир Путин – и болеет ли вообще. Одна из версий состоит в том, что у него рак гортани последней стадии.

Об этом политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин заявил в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Паранойя Путина

"Мне об этом Белковский (российский публицист Станислав Белковский – ред.) рассказывал в 2009 году. Я не поверил и сказал: "Ты все выдумываешь". А он мне это рассказывал со ссылкой на кремлевские источники", – сказал Фейгин.

По его словам, в этой ситуации сложно судить, поскольку циркулирует совершенно различная информация из совершенно разных мест:

"Естественно, что это система, которая не предполагает открытости подобного рода информации. Он (Путин – ред.) даже публично не признается, кто его дочери, понимаете? Чего уж говорить о его здоровье, если паранойя доходит до столов в 10 метров и переноски чемоданчика с калом. Конечно, это все параноидальное состояние, которое, возможно, свойственно именно таким заболеваниям".

При этом юрист отметил, что Владимир Путин не может просто так уйти со своего поста:

"Любой такой человек, находящийся во власти в любой системе, отличной от несвободной, просто: "Ну слушайте, я все, я пас, ушел, свою каденцию отбыл и все". Этому уйти нельзя, для него это вопрос жизни и смерти, а не вопрос болезни и пенсии. В этом его беда".

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