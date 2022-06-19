Рак гортані? Фейгін розповів про ще одне лихо для Путіна

Марк Фейгін розповів про параною президента РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

У мережі фігурують різні думки, чутки та теорії про те, чим насправді хворіє диктатор і за сумісництвом президент Росії Володимир Путін – і чи хворіє взагалі. Одна з версій полягає в тому, що в нього рак гортані останньої стадії.

Про це політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін заявив в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Параноя Путіна

"Мені про це Бєлковський (російський публіцист Станіслав Бєлковський – ред.) розповідав у 2009 році. Я не повірив і сказав: "Ти все вигадуєш". А він мені це розповідав із посиланням на кремлівські джерела", – сказав Фейгін.

За його словами, в цій ситуації складно судити, оскільки циркулює абсолютно різна інформація з різних місць:

"Природно, що це система, яка не передбачає відкритості подібної інформації. Він (Путін – ред.) навіть публічно не зізнається, хто його дочки, розумієте? Чого вже говорити про його здоров'я, якщо параноя доходить до столів у 10 метрів та перенесення валізки з калом. Звичайно, це все параноїдальний стан, який, можливо, властивий саме таким захворюванням".

Водночас юрист зазначив, що Володимир Путін не може просто так залишити свою посаду:

"Будь-яка така людина, яка перебуває у владі в будь-якій системі, відмінній від невільної, просто: "Ну слухайте, я все, я пас, пішов, свою каденцію відбув і все". Цьому піти не можна, для нього це питання життя і смерті, а не питання хвороби та пенсії. У цьому його біда".

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Раніше журналіст Олександр Мінкін заявив, що в новій Росії не буде наступника президента Володимира Путіна. Розмови про першого заступника глави Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка та інших "претендентів", на його думку, безглузді до краху нинішнього режиму. Також відомий психолог Дмитро Попов розкрив головний страх Путіна.