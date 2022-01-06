Об Украине не забыли. РФ выдвинула Казахстану четыре условия помощи – СМИ

Россия поставила ультиматум Казахстану. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к России за помощью в разрешении ситуации в стране. В свою очередь РФ якобы поставила четыре условия помощи.

Об этом сообщает Akit.

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По данным издания, эти пункты включают:

Признание Крыма российским Восстановление русского языка в качестве второго официального языка Предоставление России военных баз Предоставление автономии для русского меньшинства

Напомним, Токаев в выступлении на национальном канале Habar 21 подтвердил, что обращался за помощью к лидерам стран-участниц ОДКБ для "наведения порядка в своей стране". Членами Организации Договора о коллективной безопасности являются Казахстан, а также Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Армения.

Отметив, что он обратился за помощью в рамках соглашения о сотрудничестве Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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"Сегодня я встречался с лидерами стран-участниц организации. Я попросил их помочь Казахстану преодолеть эту террористическую угрозу. На самом деле это не угроза, это нарушение целостности страны. Поскольку я жду быстрых шагов для обеспечения их безопасности", – сказал Токаев.

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