Есть угроза нападения на Украину из Беларуси: что говорят в Госдепе и Кремле

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (слева) и президент РФ Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Российская Федерация может напасть на Украину с территории Беларуси. В Госдепартаменте США заметили подозрительное передвижение российских войск.
"Вызывают беспокойство сообщения о передвижении российских войск в сторону Беларуси, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений. Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера", – говорится на сайте Госдепа.
В Госдепе добавили, что соучастие Беларуси в таком нападении было бы совершенно неприемлемо для белорусов и многих внутри режима. США уже заявили властям Беларуси о своих опасениях.
Реакция РФ
Посольство России в США отреагировало на заявления американской стороны. Они заявили, что якобы не собираются ни на кого нападать.
"В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", – говорится в заявлении посольства.
Кроме того, в посольстве РФ заявили, что США должны предпринять шаги для деэскалации ситуации вокруг Украины.
"Если США на самом деле преданы дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей", – говорится в сообщении.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.
- Глава Бюро национальной безопасности Польши дал свою оценку ситуации на российско-украинской границе. Он отметил, что наименее вероятным является широкомасштабное нападение, направленное на захват всей территории Украины.
- Кроме того, CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.