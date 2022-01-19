Є загроза нападу на Україну з Білорусі: що кажуть у Держдепі та Кремлі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (ліворуч) та президент РФ Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російська Федерація може напасти на Україну з території Білорусі. У Держдепартаменті США помітили підозріле пересування російських військ.

"Справляють занепокоєння повідомлення про пересування російських військ у бік Білорусі, які нібито проходять під егідою регулярних спільних військових навчань. Вибір часу є показовим, і, звичайно, спричиняє побоювання, що Росія має намір розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб, можливо, атакувати Україну з півночі", – йдеться на сайті Держдепартаменту.

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У відомстві додали, що співучасть Білорусі в такому нападі була б абсолютно неприйнятною для її населення. США вже заявили владі Білорусі про свої побоювання.

Реакція РФ

Посольство Росії у США відреагувало на заяви американської сторони. Там сказали, що не мають наміру ні на кого нападати.

"Вкотре наголошуємо: Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на власній землі – наше суверенне право. Закликаємо припинити істерики і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне – не підштовхувати гарячі голови у Києві до нових провокацій", – йдеться у заяві посольства.

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Крім того, у посольстві РФ вважають, що США мають вжити заходів для деескалації ситуації навколо України.

"Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ. Натомість Вашингтону слід би скористатися своїм впливом на владу України, щоб переконати її припинити саботаж Мінських домовленостей", – цинічно відказує посольство.

Загроза вторгнення РФ в Україну