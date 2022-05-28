Россия начала пугать Швецию и Финляндию новыми ракетами

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" ракетой. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 мая, Российская Федерация испытала крылатую ракету "Циркон" возле Финляндии и Швеции, которые собрались вступать в НАТО.

Об этом написал у себя в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Детали

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" ракетой "Циркон" по цели, которая была расположена в Белом море. При этом в РФ сообщили, что ракетная стрельба проводилась "в рамках испытаний новых видов вооружения".

Как отмечается, гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" успешно поразила "морскую мишень", расположенную на расстоянии около 1000 км.

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Напомним, глава разведывательного центра Оборонных сил Финляндии, полковник Эсапекки Вехкаоя заявил, что после вступления Финляндии в НАТО Россия будет говорить о необходимости усилить границу с Альянсом. Но из-за нехватки ресурсов страна-агрессор не сможет этого сделать. Планы и реальность в РФ отличаются.

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