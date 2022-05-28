Росія почала лякати Швецію та Фінляндію новими ракетами

Фрегат "Адмірал Горшков" виконав "випробувальну стрілянину" ракетою. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 травня, Російська Федерація випробувала крилату ракету "Циркон" біля Фінляндії та Швеції, які зібралися вступати до НАТО.

Про це написав у себе в Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" виконав "випробувальну стрілянину" ракетою "Циркон" по цілі, що була розташована в Білому морі. Водночас у РФ повідомили, що ракетна стрілянина проводилася "в межах випробувань нових видів озброєння".

Як зазначається, гіперзвукова крилата ракета "Циркон" успішно вразила "морську мішень", розташовану на відстані близько 1000 км.

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Нагадаємо, голова розвідувального центру Оборонних сил Фінляндії, полковник Есапеккі Вехкаоя заявив, що після вступу Фінляндії до НАТО Росія говоритиме про необхідність посилити кордон з Альянсом. Але через брак ресурсів країна-агресор не зможе цього зробити. Плани та реальність у РФ відрізняються.

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