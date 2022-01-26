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Россия получила ответ США на свои требования

Мария Николаенко
26 января, 18:54
Посол США привез в МИД РФ два документа неизвестного содержания

Посол США прибыл в МИД РФ. Коллаж "Сегодня"

Посол США в Москве Джон Салливан передал России письменный ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.

Посол привез в МИД HA письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности. Он доставил два документа — один от США, второй от НАТО, сообщает "Коммерсант".

Чего требовала Россия

  • Россия ранее выдвинула ряд требований к США и НАТО. Она требует отказаться от расширения НАТО и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России.
  • 10 января состоялись переговоры между США и Россией, на которых обсуждались требования Москвы. Также 12 и 13 января аналогичные переговоры прошли с представителями НАТО и ОБСЕ.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. Он заявил, чтьоэто представляет опасность для Москвы.
  • Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут.