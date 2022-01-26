Россия получила ответ США на свои требования

Посол США прибыл в МИД РФ. Коллаж "Сегодня"

Посол США в Москве Джон Салливан передал России письменный ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.

Посол привез в МИД HA письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности. Он доставил два документа — один от США, второй от НАТО, сообщает "Коммерсант".

Чего требовала Россия