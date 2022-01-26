Росія отримала відповідь США на свої вимоги

Посол США прибув до МЗС РФ. Колаж "Сьогодні"
Посол США у Москві Джон Салліван передав Росії письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.
Посол привіз до МЗС письмову відповідь Вашингтона на вимоги Москви щодо гарантій безпеки. Він доставив два документи – один від США, другий від НАТО, повідомляє Коммерсантъ.
Чого вимагала Росія
- Росія раніше висунула низку вимог до США та НАТО. Вона вимагає відмовитись від розширення НАТО і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.
- 10 січня відбулися переговори між США та Росією, на яких обговорювалися вимоги Москви. Також 12 та 13 січня аналогічні переговори відбулися з представниками НАТО та ОБСЄ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. Він заявив, що це становить небезпеку для Москви.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин.