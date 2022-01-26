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Росія отримала відповідь США на свої вимоги

Марія Николаєнко
26 січня, 18:54
Посол США привіз до МЗС РФ два документи невідомого змісту

Посол США прибув до МЗС РФ. Колаж "Сьогодні"

Посол США у Москві Джон Салліван передав Росії письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

Посол привіз до МЗС письмову відповідь Вашингтона на вимоги Москви щодо гарантій безпеки. Він доставив два документи – один від США, другий від НАТО, повідомляє Коммерсантъ.

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