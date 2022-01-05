Самолет РФ таинственно пропал после захвата аэропорта в Казахстане

Протестующие захватили аэропорт Алматы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Казахстане захватили аэропорт Алматы. Сотрудники и пассажиры экстренно эвакуируются, рейсы приостановлены.

Об этом сообщает NEXTA Live.

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По предварительным данным, в аэропорту сейчас около 45 протестующих. В момент захвата пассажиров в терминале не было, их успели эвакуировать.

Стало известно, что "Белавиа" предложила пассажирам, следующим из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, изменить даты вылета, а кувейтская Jazeera Airways останавливает рейсы в Алматы.

Самолет РФ вошел в воздушное пространство Казахстана

Лайнер Ту-214 российского правительственного отряда, который летел из московского аэропорта "Внуково", вошел в воздушное пространство Казахстана, а после засекретил свой маршрут в воздухе прямо посреди рейса, сообщает Диалог UA.

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Однако примерно через 30 минут после этого сервис отслеживания самолетов "Флайтрадар24" перестал фиксировать местоположение Ту-214 из-за выключенного транспондера на борту самолета. Судя по направлению движения, он направлялся в Алматы. Линия траектории полета при попытке проследить маршрут обрывается в центральной части страны.

Российский политолог Станислав Белковский уточняет, что в районе Алматы все еще живет часть близких родственников экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который намерен бежать из страны.

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" тем временем начала отменять рейсы в Казахстан. Отменен, в частности, вечерний рейс в Алматы, который должен был вылететь в 20:55 из Шереметьево. Причины официально не называются.

Протесты в Казахстане