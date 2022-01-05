Самолет РФ таинственно пропал после захвата аэропорта в Казахстане

Протестующие захватили аэропорт Алматы. Фото: коллаж "Сегодня"
В Казахстане захватили аэропорт Алматы. Сотрудники и пассажиры экстренно эвакуируются, рейсы приостановлены.
Об этом сообщает NEXTA Live.
По предварительным данным, в аэропорту сейчас около 45 протестующих. В момент захвата пассажиров в терминале не было, их успели эвакуировать.
Стало известно, что "Белавиа" предложила пассажирам, следующим из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, изменить даты вылета, а кувейтская Jazeera Airways останавливает рейсы в Алматы.
Самолет РФ вошел в воздушное пространство Казахстана
Лайнер Ту-214 российского правительственного отряда, который летел из московского аэропорта "Внуково", вошел в воздушное пространство Казахстана, а после засекретил свой маршрут в воздухе прямо посреди рейса, сообщает Диалог UA.
Однако примерно через 30 минут после этого сервис отслеживания самолетов "Флайтрадар24" перестал фиксировать местоположение Ту-214 из-за выключенного транспондера на борту самолета. Судя по направлению движения, он направлялся в Алматы. Линия траектории полета при попытке проследить маршрут обрывается в центральной части страны.
Российский политолог Станислав Белковский уточняет, что в районе Алматы все еще живет часть близких родственников экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который намерен бежать из страны.
Российская авиакомпания "Аэрофлот" тем временем начала отменять рейсы в Казахстан. Отменен, в частности, вечерний рейс в Алматы, который должен был вылететь в 20:55 из Шереметьево. Причины официально не называются.
Протесты в Казахстане
- В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе Казахстана — вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.
- Однако протесты распространились и на другие города. В Алмате — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алмате режим чрезвычайного положения до 19 января.
- Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен. А Токаев выступил с обращением к нации.