Літак РФ таємничо зник після захоплення аеропорту в Казахстані

Протестувальники захопили аеропорт Алмати. Фото: колаж "Сьогодні"

У Казахстані захопили аеропорт Алмати. Співробітники та пасажири екстрено евакуюються, рейси припинені.

Про це повідомляє NEXTA Live.

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За попередніми даними, в аеропорту зараз близько 45 протестувальників. На момент захоплення пасажирів у терміналі не було, їх встигли евакуювати.

Стало відомо, що "Белавіа" запропонувала пасажирам, що прямують з Мінська до Казахстану і назад до 10 січня, змінити дати вильоту, а кувейтська Jazeera Airways зупиняє рейси до Алмати.

Літак РФ увійшов у повітряний простір Казахстану

Лайнер Ту-214 російського урядового загону, який летів з московського аеропорту "Внуково", увійшов у повітряний простір Казахстану, а потім засекретив свій маршрут у повітрі прямо посеред рейсу, повідомляє Діалог UA.

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Однак приблизно через 30 хвилин після цього сервіс відстеження літаків "Флайтрадар24" перестав фіксувати місце розташування Ту-214 через вимкнений транспондер на борту літака. Судячи з напрямку руху, він прямував до Алмати. Лінія траєкторії польоту під час спроби простежити маршрут обривається у центральній частині країни.

Російський політолог Станіслав Бєлковський уточнює, що в районі Алмати все ще живе частина близьких родичів експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який має намір тікати з країни.

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Російська авіакомпанія "Аерофлот" тим часом почала скасовувати рейси до Казахстану. Скасовано, зокрема, вечірній рейс до Алмати, який мав вилетіти о 20:55 із Шереметьєво. Причини офіційно не називаються.

Протести у Казахстані