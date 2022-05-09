Самым молодым генералом в РФ является Кадыров: кто еще правит армией

Кадыров - самый молодой генерал / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Россией правит геронтократия. Самый молодой генерал армии РФ – это глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову по 66 лет.

Об этом пишет "Сегодня".

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В Москве на Красной площади прошел парад, где были местные правители. Самый молодой генерал армии – это Кадыров, ему 45 лет. Шойгу и начальнику Генштаба Герасимову по 66 лет, Путину – 69, а Лаврову – 72.

Как под конец СССР, Россией правит косная, кровожадная и скаредная геронтократия.

Кроме этого, на параде были другие руководители РФ, в том числе глава правительства Михаил Мишустин, заместитель Путина в Совбезе Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл.

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Напомним,The Times пишет, что российские генералы уже обвиняют друг друга в "катастрофе" и боятся чисток, если военная кампания против Украины в конце концов обернется паническим отступлением. Военные начальники Генерального штаба могут стать козлами отпущения после неудачного вторжения Путина.

Россияне возмущены позорным парадом в Москве

Россияне не рады параду ко Дню победы из-за санкций. Все происходящее они называют позорным и верят, что во всем виноваты украинцы, ведь Украина устроила жестокое сопротивление оккупантам. Однако своей вины в происходящем жители России не видят. Об этом сообщает СБУ.

Жители Российской Федерации почувствовали на себе все экономические неурядицы и военные неудачи. Однако большинство россиян решили, что виновата в этом именно Украина. Все из-за того, что украинцы устроили жесткое сопротивление оккупантам.

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"Не знаю, к чему этот парад? На**ен он нужен? Позорно это все. У всех настроения нет. Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные. Ну, большинство людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе**я одна" – говорит россиянка.

Благодаря пропаганде РФ женщина искренне верит, что украинцев нужно уничтожать.

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