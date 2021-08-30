СБ ООН призвала талибов обеспечить безопасный выезд из Афганистана, Москва не поддержала

СБ ООН приняла резолюцию к "Талибану" / Фото: Коллаж: Сегодня

Совет безопасности ООН в понедельник, 30 августа проголосовал за резолюцию с призывом к талибам обеспечить возможность афганцам, желающим покинуть страну, сделать это безопасно. Проект резолюции поддержали 13 стран, две воздержались.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Резолюцию, призывающую "к обеспечению безопасного выезда для тех, кто покидает Афганистан", внесли на рассмотрение Великобритания, Германия и Франция.

"Движение "Талибан" взяло на себя определенные обязательства. Теперь оно должно их выполнять", – заявила после голосования заместитель постпреда Франции при ООН Натали Эстиваль-Бродхерст.

Она добавила, что призыв касается как авиаперелетов, так и передвижения людей через сухопутные границы Афганистана.

В то же время Россия воздержалась от участия в голосовании, ее представитель объяснил это тем, что авторы проекта якобы "проигнорировали принципиальные озабоченности" Москвы, и одобренная резолюция не содержит ряд пунктов, на которые она рассчитывала.

Напомним, по последним данным, международный аэропорт Кабула перейдет под контроль боевиков движения "Талибан" 31 августа после вывода американских войск из Афганистана. Талибы сейчас ведут переговоры с Турцией и Катаром о технической помощи для обеспечения работы аэропорта.

26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан, и американские военные.

После этого американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию.

А