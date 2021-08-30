РБ ООН закликала талібів гарантувати безпечний виїзд з Афганістану, Москва не підтримала

СБ ООН ухвалила резолюцію до "Талібану" / Фото: Колаж: Сьогодні

Рада безпеки ООН у понеділок, 30 серпня проголосувала за резолюцію із закликом до талібів забезпечити можливість афганцям, які бажають покинути країну, зробити це безпечно. Проєкт резолюції підтримали 13 країн, дві утрималися.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Резолюцію, що закликає "до гарантування безпечного виїзду для тих, хто залишає Афганістан", внесли на розгляд Велика Британія, Німеччина і Франція.

"Рух "Талібан" узяв на себе певні зобов'язання. Тепер він повинен їх виконувати", – заявила після голосування заступник постпреда Франції при ООН Наталі Естіваль-Бродхерст.

Вона додала, що заклик стосується як авіаперельотів, так і пересування людей через сухопутні кордони Афганістану.

Водночас Росія утрималася від участі в голосуванні, її представник пояснив це тим, що автори проєкту нібито "проігнорували принципові заклопотаності" Москви, і схвалена резолюція не містить ряд пунктів, на які вона розраховувала.

Нагадаємо, за останніми даними, міжнародний аеропорт Кабула перейде під контроль бойовиків руху "Талібан" 31 серпня після виведення американських військ із Афганістану. Таліби зараз ведуть переговори з Туреччиною і Катаром про технічну допомогу для забезпечення роботи аеропорту.

26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. У результаті загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан, і американські військові.

Після цього американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію.

А