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"Талібан" візьме під контроль аеропорт Кабула – ЗМІ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
30 серпня, 14:42
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"Талібан" веде переговори з Туреччиною і Катаром про технічну допомогу для забезпечення роботи аеропорту
Аеропорт Кабула може перейти під контроль талібів 31 серпня. Фото: колаж "Сьогодні"
Аеропорт Кабула може перейти під контроль талібів 31 серпня. Фото: колаж "Сьогодні"

Міжнародний аеропорт Кабула перейде під контроль бойовиків руху "Талібан" 31 серпня після виведення американських військ з Афганістану.

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Про це повідомляє телеканал Al-Jazeera з посиланням на джерело серед бойовиків "Талібану".

"Рух візьме на себе повний контроль над аеропортом Кабула після виведення військ США завтра, у вівторок (31 серпня. – ред.).", – йдеться в повідомленні.

Джерело також заявило, що "Талібан" веде переговори з Туреччиною і Катаром про технічну допомогу для забезпечення роботи аеропорту. На даний момент угода не досягнута.

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Теракт в аеропорту Кабула

26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. В результаті загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан, і американські військові.

Вибух здійснив терорист-смертник. Ще одна людина відкрила безладну стрілянину. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ).

Американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію. Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.

Нагадаємо, що:

  • Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столицю та більше 20 провінцій країни.
  • Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
  • 19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яке не контролюють ісламісти. Бойовики відкривали по людям вогонь.
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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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