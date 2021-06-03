Сенат Чехии рассмотрит импичмент президенту Земану

Причиной для отставки Земана является то, как он повел себя "в кризисной ситуации", связанной со взрывами на складах оружия во Врбетице

Милош Земан / Фото: Зеркало недели

Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента Чехии проголосовал за объявление импичмента президенту страны Милошу Земану в связи с его поведением в связи со взрывами под Врбетице и внес проект соответствующего постановления на рассмотрение Сената.

Об этом сообщил глава комитета Павел Фишер в Twitter.

"Мы только что проголосовали в сенатском комитете по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не может занимать должность президента республики на основании статьи 66 Конституции. Я предлагаю Сенату обсудить это на следующей неделе", – написал он.



Фишер пояснил, что причиной для отставки Земана является то, как он повел себя "в кризисной ситуации", связанной со взрывами на складах оружия во Врбетице в 2014 году.

"Я долгое время считал действия Милоша Земана несовместимыми с Конституцией и кульминацией стало его поведение в кризисной ситуации, связанной с атакой на Врбетице... Если президент республики не может занимать свой пост, а мы пришли к этому сегодня, то пора его уволить",- говорится в заявлении главы комитета.

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Напомним, чешские власти считают, что российские спецслужбы причастны ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны в 2014 году, в связи с чем в апреле было выслано 18 российских дипломатов.

Милош Земан на фоне скандала с высылкой российских дипломатов вызвал новый, заявив, что по поводу взрывов во Врбетице есть две версии: неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб.

После этого глава верхней палаты парламента Милош Выстрчил заявил, что чешский Сенат рассмотрит возможность подачи государственного иска против Земана по статье об измене родине.