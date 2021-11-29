Штраф и тюрьма: как в Австрии будут наказывать за отказ от вакцинации

Подготовка к Рождеству происходит в условиях нового локдауна / Коллаж "Сегодня"
Власти Австрии разрабатывают законопроект, который предусматривает наказание за отказ от обязательного вакцинирования от коронавируса, что вводится в стране с 1 февраля 2022 года. В черновом варианте, который оказался в распоряжении журналистов, сказано, что будут и крупные штрафы, и тюремное заключение.
Об этом сообщает газета Die Presse.
Драконовские меры
"Закон будет распространяться на всех, кто живет временно или постоянно в Австрии – за некоторыми исключениями. Тем, кто откажется от двух официальных повесток о вакцинации, грозит наказание", – сказано в статье.
Среди вариантов, которые рассматривает правительство – штраф от 3 600 до 7 200 евро или четыре месяца лишения свободы.
Исключения могут получить те, для кого вакцинирование может представлять угрозу для жизни или здоровья, а также для беременных женщин и детей в возрасте до 12 лет.
Ситуация в Европе
- Власти Нидерландов сообщили неутешительные результаты исследования на предмет заражения новым штаммом коронавируса Omicron пассажиров двух последних рейсов из стран Африки, прибывших до ввода запрета на такие полеты. Эти результаты свидетельствуют, что Omicron распространяется еще быстрее предыдущих мутаций коронавируса.
- В Великобритании выявлено два человека, заразившихся Omicron. Как сообщает Би-Би-Си, в субботу на экстренной пресс-конференции премьер-министр Борис Джонсон объявил о временном (пока на три недели) ужесточении противоэпидемических мер.
- Из-за появления нового штамма коронавируса Omicron, который более устойчив к вакцинам, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний порекомендовал правительствам ввести бустерную дозу для лиц в возрасте 40 лет и старше.
- В Чехии с 26 ноября введен режим чрезвычайного положения в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом. Власти ввели его предварительно на месяц.