Навальному предъявили новое обвинение: что в этот раз

С 2011 года Алексей Навальный не "вылезает" из судов / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному предъявлено новое обвинение. Теперь Следственный комитет России (СКР) открыл против него дело за создание некоммерческой организации, посягавшей на личность и права граждан.

Сообщение об этом появилось на сайте СКР.

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"По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, – "Фонд борьбы с коррупцией" (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ). В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", – сказано в сообщении.

Под противоправными действиями, как разъясняется российскими следователями, значится распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах Фонда призывов к участию россиян в несогласованных митингах. По новому обвинению Навальному грозит до трех лет лишения свободы.

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Преследование Навального

Напомним, что сейчас Алексей Навальный отбивает срок в 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок. Поскольку в период его отбывания Навального в бессознательном состоянии после отравления вывезли на лечение в Германию, правоохранительные органы расценили это как нарушение требований отбывания условного срока.

Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.

Начиная с 2011-го у Навального ни один год не проходил без возбуждения против него нового дела: