Навальному висунули нове звинувачення: що цього разу

З 2011 року Олексій Навальний не "вилазить" з судів / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Російському опозиціонеру Олексію Навальному пред'явлено нове звинувачення. Тепер Слідчий комітет Росії (СКР) відкрив проти нього справу за створення некомерційної організації, що посягала на особистість і права громадян.

Повідомлення про це з'явилося на сайті СКР.

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"За даними слідства, Навальний створив некомерційну організацію, яка виконує функції іноземного агента, – "Фонд боротьби з корупцією" (рішенням Московського міського суду визнана екстремістською і ліквідована на території РФ). У період з 2011 року Навальний спільно з Іваном Ждановим, Леонідом Волковим та іншими особами керував нею. Діяльність фонду була пов'язана зі спонуканням громадян до вчинення протиправних діянь", – сказано в повідомленні.

Під протиправними діями, як пояснюється російськими слідчими, значиться поширення на своїх особистих сторінках в мережі Інтернет та на сторінках Фонду закликів до участі росіян в неузгоджених мітингах. За новим обвинуваченням Навальному загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Переслідування Навального

Нагадаємо, що зараз Олексій Навальний відбиває строк у 2 роки і 6 місяців у виправній колонії ІК-2 в Покрові за так званою справою "Ів Роше", за якою опозиціонер спочатку мав умовний термін. Оскільки в період його відбування Навального в несвідомому стані після отруєння вивезли на лікування до Німеччини, правоохоронні органи розцінили це як порушення вимог відбування умовного терміну.

Мосміськсуд 9 червня визнав пов'язані з Навальним ФБК і Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації були ліквідовані, а діяльність громадського руху заборонена.

Починаючи з 2011-го у Навального жоден рік не проходив без порушення проти нього нової справи: