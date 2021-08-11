Навальному висунули нове звинувачення: що цього разу

З 2011 року Олексій Навальний не "вилазить" з судів / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Російському опозиціонеру Олексію Навальному пред'явлено нове звинувачення. Тепер Слідчий комітет Росії (СКР) відкрив проти нього справу за створення некомерційної організації, що посягала на особистість і права громадян.
Повідомлення про це з'явилося на сайті СКР.
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"За даними слідства, Навальний створив некомерційну організацію, яка виконує функції іноземного агента, – "Фонд боротьби з корупцією" (рішенням Московського міського суду визнана екстремістською і ліквідована на території РФ). У період з 2011 року Навальний спільно з Іваном Ждановим, Леонідом Волковим та іншими особами керував нею. Діяльність фонду була пов'язана зі спонуканням громадян до вчинення протиправних діянь", – сказано в повідомленні.
Під протиправними діями, як пояснюється російськими слідчими, значиться поширення на своїх особистих сторінках в мережі Інтернет та на сторінках Фонду закликів до участі росіян в неузгоджених мітингах. За новим обвинуваченням Навальному загрожує до трьох років позбавлення волі.
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Переслідування Навального
Нагадаємо, що зараз Олексій Навальний відбиває строк у 2 роки і 6 місяців у виправній колонії ІК-2 в Покрові за так званою справою "Ів Роше", за якою опозиціонер спочатку мав умовний термін. Оскільки в період його відбування Навального в несвідомому стані після отруєння вивезли на лікування до Німеччини, правоохоронні органи розцінили це як порушення вимог відбування умовного терміну.
Мосміськсуд 9 червня визнав пов'язані з Навальним ФБК і Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації були ліквідовані, а діяльність громадського руху заборонена.
Починаючи з 2011-го у Навального жоден рік не проходив без порушення проти нього нової справи:
- Справа "Кировлісу" в 2011 році;
- Логотип "РозПилу" в 2011 році;
- Позов від підприємця Владлена Степанова в 2011 році;
- Справа "Ів Роше" з 2012 року;
- Справа фірми "Алект" в 2012 році;
- Справа фірми ТОВ "МПК" в 2013 році;
- Звинувачення в незаконному отриманні адвокатського статусу в 2013 році;
- Позов від керівника Фонду розвитку громадянського суспільства Костянтина Костіна в 2013 році;
- Позов від заступника голови Державної думи РФ Сергія Неверова в 2014 році;
- Справа про блокування сторінки опозиціонера в "Живому журналі" в 2014-2015 роках;
- Позов від глави Департаменту транспорту Москви Максима Ліксутова з 2014 по 2018 рік;
- Позов від сенатора і глави руху "Антимайдан" Дмитра Сабліна в 2015 році;
- Позов від Костромського відділення партії "Яблуко" в 2015 році;
- Цивільний позов за справою "Кировлісу" з 2015 по 2017 рік;
- Справа про наклеп на поліцейського Павла Карпова в 2016 році;
- Блокування сайту navalny.com в 2018 році;
- Позов від ТОВ "Московський школяр" в 2019 році;
- Справа про наклеп на адресу ветерана ВВВ в 2020 році;
- Справа про витрачання пожертвувань в 2020 році;
- Справа про образу судді в 2020 році.