Совпадение? В Перми после бойни в университете нашли мертвым главного следователя региона

Сарапульцева нашли мертвым через несколько часов после совещания с председателем СКР Александром Бастрыкиным/Фото СКР/Коллаж "Сегодня"

В Перми нашли мертвым полковника юстиции Следственного комитета России (СКР) Сергея Сарапульцева, который занимался расследованием расстрела студентов и преподавателей в местном университете, жертвами которого стали шесть человек.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Источник агентства сказал, что Сарапульцев покончил с собой вечером 23 сентября, и это не связано с его службой. Тело полковника, который занял свой пост в 2018 году по указу президента РФ Владимира Путина, нашли в его коттедже.

"По факту гибели руководителя пермского управления СК началась процессуальная проверка. Проверку проводит центральный аппарат комитета", – заявила журналистам представитель СКР Светлана Петренко.

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Совещание с главным шефом

Сейчас в Перми находится председатель СКР Александр Бастрыкин. Он прибыл в город в связи с расследованием ЧП в пермском университете и в день смерти Сарапульцева провел оперативное совещание по работе следствия и дал конкретные указания.

Как сообщает Telegram-канал Baza, во время совещания некоторые местные следователи были отстранены от расследования резонансного нападения на вуз.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/23/09/2021/614c950e9a794763c41c7399

ЧП в университете

Трагедия в пермском университете произошла 20 сентября.

Вооруженный студент первого курса Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.

около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна. В Сеть попали кадры нападения: Бекмансуров добивал раненых на полу .

. Нападавшего ликвидировали . Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.

. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое. Из-за стрельбы в университете Перми погибли 6 человек, пострадали 43 человека.