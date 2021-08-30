Спецназовцы Украины провели бесстрашную операцию по спасению афганцев из Кабула – The Globe and Mail

Украинские военные окружили и сопровождали машины до аэропорта. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские спецназовцы провели бесстрашную операцию по спасению афганцев из Кабула. Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail.

"Благодаря украинским военным, из аэропорта Кабула в Киев эвакуировали 19 афганских переводчиков, в том числе одного из редакции The Globe and Mail, а второго – работавшего на канадское Министерство обороны", – говорится в статье.

Отмечается, что спасательная операция была проведена рано утром 27 августа, на следующий день после того, как последний канадский эвакуационный самолет покинул Афганистан, и через несколько часов после атаки террориста-смертника у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая, в результате которой погибли около 170 афганцев, пытавшихся бежать из страны, а также 13 военных США. После теракта, ответственность за который взяла на себя местная группировка Исламского государства, США заявили, что въезд в аэропорт будет разрешен только иностранным гражданам.

"Несмотря на это ограничение, а также на восходящие риски для коалиционных сил накануне запланированного вывода последних американских солдат 31 августа, украинские военные пешком вошли в Кабул. Их задачей было сопровождать на аэропорт два микроавтобуса переводчиками и их семьями, которые направлялись в Канаду, – всего 19 человек. Украинские военные окружили и сопровождали машины последние 600 метров до аэропорта", – информирует издание.

Журналисты так же публикуют воспоминания самих эвакуированных.

"Колонна вошла в аэропорт благодаря украинцам. Мы просто отправили им фото номеров наших автомобилей и они пришли на местный рынок, чтобы найти нас. Они спросили "Украина?", Мы ответили "Да!", И они сопровождали нас", – рассказал Мохаммед Шариф Шараф, 49-летний отец пятерых детей, который 10 лет работал переводчиком, помогая The Globe освещать роль Канады в войне за Афганистан.

Две предыдущие попытки эвакуировать эту группу, организованные Минобороны Канады и Госдепом США, провалились, потому что предполагали, что афганцы и их семьи смогли бы сами добраться до аэропорта. Это оказалось невозможным из-за хаоса за пределами аэропорта, где тысячи жителей Афганистана собрались в надежде на эвакуацию.

"Украинский план оказался успешным, в отличие от американского и канадского, благодаря решению привлечь спецотряд", – подчеркивает издание.

По прибытии в аэропорт 19 афганцев разместили в украинском военном грузовом самолете. Они вылетели в Исламабад вместе с группой военнослужащих и других афганцев, которых украинские военные спасли раньше. В столице Пакистана их пересадили на зафрахтованный коммерческий самолет, который доставил группу в Украине с короткой остановкой в ​​столице Азербайджана Баку.

Эвакуированные заявили, что были потрясены тем, что украинские войска пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы.

"Все были удивлены. В течение последнего месяца я пытался сделать что-то, чтобы нас кто-нибудь спас. Мы просили американцев, канадцев, катаров, всех – и все напрасно. Они боялись выйти. Украинские солдаты стали для нас ангелами. Они выполнили исключительную работу. У них большие сердца", – сказал Джавед Хакман, 33-летний отец четырех детей, который два года проработал в канадском спецотряде в Кандагаре.

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Шараф, Хакмаль и их семьи прибыли в Киев с пропусками, которые им выдал за день до украинской операции Офис министра иммиграции Канады Марк Мендичино. В документах указано, что предъявители должны рассматриваться как граждане Канады и у них есть визы для поездки в Канаду.

Этих документов было достаточно, чтобы вывести их из Кабула, но в киевском аэропорту Борисполь пограничники не знали, что делать с эвакуированными, во многих из которых были просроченные паспорта или только удостоверение личности. В конце концов афганцам предоставили 15-дневные гуманитарные визы для въезда в Украину, почему частично способствовало заверение канадского посольства, им скоро предоставят убежище в Канаде.

Как сказано в статье, скоординированная украинскими военными, Офисом президента Владимира Зеленского и The Globe эвакуация может открыть путь в Канаду другим афганцам, которые спасаются от талибов. Оттава пообещала предоставить убежище афганцам при условии, что они смогут эвакуироваться в третьи страны. По данным The Globe, канадское правительство обратился в Киев с запросом на эвакуацию других беженцев.

"Хотя драматическую операцию в Кабуле, скорее всего, будет невозможно повторить из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране, проложена тропа Исламабад-Киев может быть использована для эвакуации других афганцев, направляются в Канаду, доставшихся в Пакистан – они могут попасть в Украину , где их можно будет проверить и оформить для переселения в Канаду", – пишет The Globe.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал изданию, что Канада уже направила Киеву соответствующий запрос. По его словам, спасение афганских переводчиков продемонстрировал возможности ВСУ и то, почему Украина наконец должна стать членом НАТО.

"В этих ужасных обстоятельствах наши военные продемонстрировали храбрость, высокий класс и образцовый профессионализм", – подчеркнул министр.

Организовать операцию помог и бывший посол Канады в Киеве Роман Ващук. Он связал The Globe с высокопоставленным чиновником в офисе Зеленского.

По словам дипломата, Киев согласился на спасательную операцию в значительной степени из-за поддержку, которую получил от Канады во время войны на Донбассе. Канада предоставила Украине финансовую помощь на сумму около $ 700 млн с момента начала конфликта и с 2015 года направила 200 военнослужащих на ротационной основе для подготовки украинских войск.

"Это частично является окупаемостью инвестиций одного за другим канадских правительств в подготовку украинских вооруженных сил", – сказал Ващук.

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