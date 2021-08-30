Спецназівці України провели безстрашну операцію з порятунку афганців з Кабула – The Globe and Mail

Українські військові оточили автомобілі і супроводжували до аэропорту. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські спецназівці провели безстрашну операцію по порятунку афганців з Кабула. Про це повідомляє канадське видання The Globe and Mail.

"Завдяки українським військовим, з аеропорту Кабулу до Києва евакуювали 19 афганських перекладачів, в тому числі одного з редакції The Globe and Mail, а другого – працюючого на канадське Міністерство оборони", – йдеться в статті.

Зазначається, що рятувальна операція була проведена рано вранці 27 серпня, на наступний день після того, як останній канадський евакуаційний літак покинув Афганістан, і через кілька годин після атаки терориста-смертника біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая, в результаті якої загинули близько 170 афганців, які намагались втекти з країни, а також 13 військових США. Після теракту, відповідальність за який взяла на себе місцеве угруповання Ісламської держави, США заявили, що в'їзд в аеропорт буде дозволений тільки іноземним громадянам.

"Не дивлячись на це обмеження, а також на висхідні ризики для коаліційних сил напередодні запланованого виведення останніх американських солдатів 31 серпня, українські військові пішки увійшли в Кабул. Їх завданням було супроводжувати до аеропорту два мікроавтобуси з перекладачами і їх сім'ями, які прямували в Канаду, – всього 19 чоловік. Українські військові оточили і супроводжували машини останні 600 метрів до аеропорту" , – інформує видання.

Журналісти так само публікують спогади самих евакуйованих.

"Колона увійшла в аеропорт завдяки українцям. Ми просто відправили їм фото номерів наших автомобілів і вони прийшли на місцевий ринок, щоб знайти нас. Вони запитали "Україна?", Ми відповіли "Так", І вони супроводжували нас", – розповів Мохаммед Шаріф Шараф, 49-річний батько п'ятьох дітей, який 10 років працював перекладачем, допомагаючи The Globe висвітлювати роль Канади у війні за Афганістан.

Дві попередні спроби евакуювати цю групу, організовані Міноборони Канади і Держдепом США, провалилися, тому що припускали, що афганці та їхні родини змогли б самі дістатися до аеропорту. Це виявилося неможливим через хаос за межами аеропорту, де тисячі жителів Афганістану зібралися в надії на евакуацію.

"Український план виявився успішним, на відміну від американського і канадського, завдяки рішенню залучити спецзагін" , – підкреслює видання.

Після прибуття в аеропорт 19 афганців розмістили в українському військовому вантажному літаку. Вони вилетіли в Ісламабад разом з групою військовослужбовців та інших афганців, яких українські військові врятували раніше. У столиці Пакистану їх пересадили на зафрахтований комерційний літак, який доставив групу в Україні з короткою зупинкою в столиці Азербайджану Баку.

Евакуйовані заявили, що були вражені тим, що українські війська пішли на ризик, щоб врятувати їх, чого не зробили канадські і американські сили.

"Всі були здивовані. Протягом останнього місяця я намагався зробити щось, щоб нас хто-небудь врятував. Ми просили американців, канадців, катарів, всіх – і все марно. Вони боялися вийти. Українські солдати стали для нас ангелами. Вони виконали виняткову роботу. У них великі серця", – сказав Джавед Хакман, 33-річний батько чотирьох дітей, який два роки пропрацював в канадському спецзагоні в Кандагарі.

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Шараф, Хакмаль і їх сім'ї прибули до Києва з пропусками, які їм видав за день до української операції Офіс міністра імміграції Канади Марк Мендічіно. У документах зазначено, що пред'явники повинні розглядатися як громадяни Канади і у них є візи для поїздки в Канаду.

Цих документів було досить, щоб вивести їх з Кабула, але в київському аеропорту Бориспіль прикордонники не знали, що робити з евакуйованими, у багатьох з яких були прострочені паспорта або тільки посвідчення особи. Зрештою афганцям надали 15-денні гуманітарні візи для в'їзду в Україну, чому частково сприяло завірення канадського посольства, їм скоро нададуть притулок в Канаді.

Як сказано в статті, скоординована українськими військовими, Офісом президента Володимира Зеленського і The Globe евакуація може відкрити шлях до Канади іншим афганцям, які рятуються від талібів. Оттава пообіцяла надати притулок афганцям за умови, що вони зможуть евакуюватися в треті країни. За даними The Globe, канадський уряд звернувся до Києва із запитом на евакуацію інших біженців.

"Хоча драматичну операцію в Кабулі, швидше за все, буде неможливо повторити через погіршення ситуації з безпекою в країні, прокладена стежка Ісламабад-Київ може бути використана для евакуації інших афганців, направляються в Канаду, що дісталися в Пакистан – вони можуть потрапити в Україну, де їх можна буде перевірити і оформити для переселення в Канаду", – пише The Globe.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав виданню, що Канада вже направила Києву відповідний запит. За його словами, порятунок афганських перекладачів продемонстрував можливості ЗСУ і то, чому Україна нарешті повинна стати членом НАТО.

"У цих жахливих обставин наші військові продемонстрували хоробрість, високий клас і зразковий професіоналізм", – підкреслив міністр.

Організувати операцію допоміг і колишній посол Канади в Києві Роман Ващук . Він пов'язав The Globe з високопоставленим чиновником в офісі Зеленського.

За словами дипломата, Київ погодився на рятувальну операцію в значній мірі через підтримку, яку отримав від Канади під час війни на Донбасі. Канада надала Україні фінансову допомогу на суму близько $ 700 млн з моменту початку конфлікту і з 2015 року направила 200 військовослужбовців на ротаційній основі для підготовки українських військ.

"Це частково є окупністю інвестицій одного за іншим канадських урядів в підготовку українських збройних сил", – сказав Ващук.

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