У Мережі показали перше фото лідера талібів після його приїзду до Афганістану

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, опублікував фотографію свого лідера Хайбатулли Ахундзаде, котрий після приїзду в країну перебуває в Кандагарі. Відповідний знімок показав Telegram-канал Sputnik Афганістан в понеділок, 30 серпня.
"Ряд джерел вважав лідера" Талібану "мертвим. Це його перше фото після тривалої відсутності будь-якої інформації про нього", – йдеться в повідомленні.
Відомо так само, що першим дане фото опублікував в Twitter місцевий журналіст Муслім Ширзад, який працював у виданні TOLO News.
Як повідомляли новини "Сьогодні", про те, що лідер руху "Талібан" мулла Хайбатулла Ахундзаде прибув до Афганістану, стало відомо 29 серпня. Він відразу почав проводити зустрічі з іншими лідерами з стосовно ситуації в Афганістані і формуванні майбутньої політичної системи.
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