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У Мережі показали перше фото лідера талібів після його приїзду до Афганістану

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
30 серпня, 12:46
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Мулла Хайбатулла Ахундзаде прибув до Афганістану 29 серпня
Багато хто вважав лідера "Талібану" Хайбатулли Ахундзади мертвим. Фото: колаж "Сьогодні"
Багато хто вважав лідера "Талібану" Хайбатулли Ахундзади мертвим. Фото: колаж "Сьогодні"

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, опублікував фотографію свого лідера Хайбатулли Ахундзаде, котрий після приїзду в країну перебуває в Кандагарі. Відповідний знімок показав Telegram-канал Sputnik Афганістан в понеділок, 30 серпня.

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"Ряд джерел вважав лідера" Талібану "мертвим. Це його перше фото після тривалої відсутності будь-якої інформації про нього", – йдеться в повідомленні.

Відомо так само, що першим дане фото опублікував в Twitter місцевий журналіст Муслім Ширзад, який працював у виданні TOLO News.

Журналісти показали перше фото Хайбатулли Ахундзади. Фото: Sputnik Афганистан
Журналісти показали перше фото Хайбатулли Ахундзади. Фото: Sputnik Афганистан

Як повідомляли новини "Сьогодні", про те, що лідер руху "Талібан" мулла Хайбатулла Ахундзаде прибув до Афганістану, стало відомо 29 серпня. Він відразу почав проводити зустрічі з іншими лідерами з стосовно ситуації в Афганістані і формуванні майбутньої політичної системи.

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