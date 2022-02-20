США отказываются вводить санкции до нападения России на Украину

Блинкен считает, что необходимо дальше только разговаривать с Кремлем / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

США не намерены вводить превентивные санкции против России, чтобы сохранился эффект сдерживания и шанс на дипломатическое разрешение кризиса.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью российскому телеканалу "Дождь".

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"Если есть шанс отыскать дипломатический путь в разрешении этой ситуации, я твердо намерен это сделать. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это", – заверил представитель Белого дома.

Он добавил: "Если будет атака на Киев, где проживает почти три миллиона человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать: боюсь, что и россияне пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями. Напротив. И, конечно, объединенное международное сообщество дало понять, что, если Россия снова проявит агрессию по отношению к Украине, будут очень серьезные последствия".

По словам Блинкена, ближайший раунд переговоров запланирован в четверг с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Европе, передает "Интерфакс". Правда, встреча состоится с оговоркой.

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"Как я сказал министру Лаврову в своем ответном письме, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", — сказал Блинкен.

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