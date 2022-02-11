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США отправили в Украину гуманитарный безопастностный груз с Javelin

Владимир Козырь
11 февраля, 02:33
Груз является частью помощи в общем размере 200 млн долларов, согласованной президентом США

На борту, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin/Фото: Посольство Украины в США, коллаж: "Сегодня"

Из Соединенных Штатов Америки в Украину отправился самолет, который доставит гуманитарный груз, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

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Подробности

Посол Украины в США Оксана Маркарова с военным атташе Борисом Кременецким и командой аташата, заместителем помощника по региональной безопасности Госсекретаря США Мирой Ресник и командиром 436 авиационного транспортного крыла ВВС США Мэтью Гусманном приняли участие в отправлении гуманитарного безопастностного груза в Украину.

Груз является частью помощи в общем размере 200 млн долларов, согласованной президентом США Джо Байденом в связи с растущей угрозой России.

"Выражаем благодарность США за непреклонную поддержку Украины и укрепление обороноспособности украинской армии", — говорится в сообщении.

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