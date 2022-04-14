США предоставят Украине разведданные для поражения целей в Донбассе в Крыму

Америка всячески помогает Украине в войне с агрессором / Фото: Коллаж: Сегодня

Штаты передадут Украине разведывательные данные которые помогут нашей армии атаковать военные части противника на оккупированных территориях. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Решение поделиться дополнительными разведданными и предоставить артиллерию знаменует собой изменение подхода администрации Байдена к конфликту и было принято после того, как Киев несколько недель просил США и союзников по Организации Североатлантического договора предоставить танки, самолеты и другое тяжелое вооружение, чтобы дать отпор России.

Реклама

Администрация Байдена уже предоставила тысячи единиц противотанкового оружия Javelin, зенитных систем Stinger и другого боевого оружия. Однако США воздержались от отправки Украине боевых самолетов, так как Белый дом опасается, что это может привести к тому, что Россия будет рассматривать Вашингтон как воюющую сторону в конфликте.

Военная помощь для Украины, кто помогает