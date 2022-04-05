США введут дополнительные санкции против России уже на этой неделе – Белый дом

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Соединенные Штаты Америки объявят о новых санкциях против Российской Федерации на этой неделе.
Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан, пишет CNN.
"Точные параметры"
"Вы можете ожидать дальнейших объявлений о санкциях на этой неделе", – сказал он.
По словам Салливана, США согласовывают со своими союзниками и партнерами точные параметры этих санкций.
Напомним, спикер Пентагона Джон Кирби отметил, что следующая помощь от США прибудет в Украину в течение 24 часов.
"Мы отдаем приоритет тем видам возможностей в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нуждаются у украинцев: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", — уточнил спикер Пентагона.