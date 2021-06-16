Холодная война, защита Украины и обещание Путина по Афганистану. Что Байден рассказал после саммита

Владимир Путин и Джо Байден провели встречу. Фото: REUTERS/ELO

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден дал пресс-конференцию по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные заявления американского лидера.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с Путиным. Фото: Peter Klaunzer/ Pool via REUTERS

Об отношениях США и РФ

"Все понятно для меня. Нет замены диалогу с глазу на глаз, лицом к лицу".

"Я заявил президенту Путину, что моя повестка дня не против России".

"Замены ...личной встречи между лидерами нет".

"Последнее, чего сейчас Путин хочет – это холодная война...".

Об Украине

"Я подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения минских соглашений".

О Беларуси

"Я поделился нашими озабоченностями насчет Беларуси. Он (Путин) не стал не соглашаться с тем, что случилось, а сказал, что дело в том, что теперь с этим делать".

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О Навальном

"Я ясно дал понять, что считаю, что последствия (смерти Алексея Навального в тюрьме) будут катастрофическими для России".

Байден и Путин провели встречу. Фото: REUTERS/ANI

Об Афганистане и Иране

"Он (Путин) указал, что готов, цитирую, помочь по Афганистану – я не буду сейчас вдаваться в подробности – и помочь по Ирану".

О Сирии

"Есть еще огромный список вещей, на которые мы потратили время. От острой необходимости сохранять и вновь открывать гуманитарные коридоры в Сирии, чтобы можно было (голодающим жителям) получать еду".

О Китае

"Мы хорошо (с главой КНР Си Цзиньпином) друг друга знаем, но мы не добрые друзья, это чистый бизнес".

О кибератаках

"Мы договорились дать задание экспертам в обеих наших странах для работы над конкретным пониманием того, что является неприемлемым, и рассмотреть конкретные случаи (кибератак), которые произошли в наших странах".

Контроль над вооружениями

"У нас есть договоренность работать над крупным соглашением в области контроля над вооружениями".

Напомним, Байден и Путин по итогам саммита не пригласили друг друга в гости.