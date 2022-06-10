Суд завершен. Стало известно, когда объявят приговор в деле о катастрофе MH17

В Нидерландах завершился суд по делу о крушении MH17. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Нидерландах состоялось последнее судебное заседание в деле сбитого россиянами в небе над Донбассом 14 июля 2014 года гражданского самолета малазийской авиакомпании рейса MH17. Тогда погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

Об этом сообщили в Twitter Объединенной международной группы по уголовному расследованию MH17.

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Ожидается, что приговор по этому делу объявят до конца 2022 года.

"Сегодня был последний день суда по MH17. Объявление приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года", – говорится в сообщении.

Также прикреплены ссылки на сайт, где можно ознакомиться с точкой зрения прокуроров по делу MH17.

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Как уточнил экс-замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, это финальная стадия первого этапа следствия. Предварительно приговор может быть оглашен 17 ноября или 15 декабря.

"Сегодня завершилась серия судебных заседаний по делу MH17. Впереди – вердикт, который предварительно будет объявлен 17.11 или 15.12. Однако это финальная стадия первого этапа, а не следствия в целом. Еще должны быть установлены заказчики и непосредственные исполнители выстрела", – написал он.

Стоит отметить, что на заседаниях 9 и 10 июня в суде выступала защита одного из четырех обвиняемых – россиянина Олега Пулатова. Адвокаты предоставляли контраргументы стороне обвинения.

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Пулатов выступил с финальной речью. Он продолжал отрицать свою вину и настаивал, что и после 7 лет расследования "до сих пор до конца не понятно, что произошло".

Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги длится с марта 2020 года. Параллельно с этими слушаниями Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Дело МН17

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний рейса МН17. Погибли 298 человек.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук". Прокуроры и следователи установили подозреваемых в причастности к сбиванию "Боинга" и в 2019 году Украина передала уголовные производства коллегам из Нидерландов.

Россия всячески пыталась помешать процессу, чтобы сохранить свой имидж миролюбивого государства. Летом 2021 году следствие по MH17 отклонило показания россиян о причастности ВСУ к пуску ракеты, которой был сбит самолет.

Ранее мы писали, что в суде точно установили, чем был сбит самолет на Донбассе.

Также сообщалось, что прокурор Тейса Бергера, который представляет сторону обвинения на судебном процессе в Нидерландах, называл доказательства вины обвиняемых в деле крушения MH17.