Суд завершено. Стало відомо, коли оголосять вирок у справі про катастрофу MH17

В Нідерландах завершився суд у справі про катастрофу MH17. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Нідерландах відбулося останнє судове засідання у справі збитого росіянами у небі над Донбасом 14 липня 2014 року цивільного літака малайзійської авіакомпанії рейсу MH17. Тоді загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

Про це повідомили у Twitter Об'єднаної міжнародної групи з кримінального розслідування MH17.

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Очікується, що вирок у цій справі буде оголошено до кінця 2022 року.

"Сьогодні був останній день суду з MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді чи грудні 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Також прикріплені посилання на сайт, де можна ознайомитись з точкою зору прокурорів у справі MH17.

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Як уточнив ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, це фінальна стадія першого етапу слідства. Попередньо вирок може бути оголошений 17 листопада чи 15 грудня.

"Сьогодні завершилася серія судових засідань у справі MH17. Попереду – вердикт, який попередньо буде оголошено 17.11 або 15.12. Проте це фінальна стадія першого етапу, а не слідства загалом. Ще мають бути встановлені замовники та безпосередні виконавці пострілу", – написав він.

Варто зазначити, що на засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова. Адвокати надавали контраргументи стороні звинувачення.

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Пулатов виступив із фінальною промовою. Він продовжував заперечувати свою провину і наполягав, що після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що сталося".

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року. Паралельно з цими слуханнями Австралія та Нідерланди розпочали справу у Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Справа МН17

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донбасом було збито пасажирський літак Boeing 777 малайзійських авіаліній рейсу МН17. Загинули 298 людей.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий російською ЗРК "Бук". Прокурори та слідчі встановили підозрюваних у причетності до збивання "Боїнга" та у 2019 році Україна передала кримінальні провадження колегам з Нідерландів.

Росія всіляко намагалася завадити процесу, щоб зберегти свій імідж миролюбної держави. Влітку 2021 року слідство по MH17 відхилило показання росіян про причетність ЗСУ до пуску ракети, якою був збитий літак.

Раніше ми писали, що в суді точно встановили, чим було збито літак на Донбасі.

Також повідомлялося, що прокурор Тейса Бергера, який представляє сторону звинувачення на судовому процесі у Нідерландах, називав докази вини обвинувачених у справі катастрофи MH17.