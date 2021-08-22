Там ад на земле. Эвакуированная из Афганистана украинка об ужасах пребывания в Кабуле (видео)

В афганской столице люди, которые хотят покинуть страну, уже третий день без еды и воды / Фото: коллаж "Сегодня"

Украинка Разифа Малюта, которую 21 августа эвакуировали из Афганистана, рассказала, что ей чудом удалось остаться в живых и выбраться из Кабула.

Об этом она сказала в эфире "Украина 24".

"Наши люди там, они приоткрыли ворота, колючая проволока. Наши ребята видят этих людей, хотят забрать, а им не разрешают выйти. Понимаете отчаяние этих людей", – сказала она.

Ей чудом удалось спастись. В тот момент, когда ей удалось подойти к БТР, который прикрывал ворота, на нее направил оружие охранник, афганского происхождения.

"Я просто посмотрела ему в глаза и протянула руку. Это было какое-то чудо, он просто взят и перетащил меня через головы тех людей и детей которые там были. Я бы не прошла по их головам. Потом он столкнул мой чемодан и я прошла в ворота", – рассказала женщина.

Разифе удалось спастись, но многим другим не повезло. Люди уже третий день без еды и воды. Против тех, кто штурмует аэропорт в надежде покинуть Кабул применили слезоточивый газ. Отравленные люди лежат просто там, на улице. По ее словам, "Если есть ад на земле, то он там".

"Я видела детей всех в крови, просто лежащих, они были как затоптанные. Это был крик – детский, женский, мужской. Мне повезло, что удалось пройти до того, как начали пускать слезоточивый газ. Они стреляли резиновыми пулями – постоянные очереди, постоянная стрельба. Газ, стрельба, и, если были промежутки, людей били просто палками", – сказала она.

Что происходит в Афганистане

Перед тем, как США вывели свои последние войска, талибы захватили большую часть Северного, Западного и Южного Афганистана в ходе наступления. После правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции.

В воскресенье вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

Напомним, 18 августа Министерство иностранных дел сообщило, что более 150 украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана. Самолет, который должен был их вывезти из страны, не мог попасть в аэропорт Кабула, так как у него не было безопасного коридора.

Известно, что ИЛ-76 Миноброны отправился из Борисполя 18 августа – третий самолет за неделю, который вылетел из Украины в Кабул. Первый в ночь на понедельник вывез из Афганистана 79 украинцев и иностранцев. Второй был заблокирован беженцами на взлетной полосе с 16 августа.

Тогда МИД поставил перед украинскими дипломатами основные задачи:

безопасный коридор для доступа в аэропорт;

безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка;

получение разрешения на взлет;

безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Тем временем представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Украина сделала щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска. США эвакуируют людей после того, как страну захватили талибы.