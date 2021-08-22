Там пекло на землі. Евакуйована з Афганістану українка про жахи перебування в Кабулі (відео)

В афганській столиці люди, які хочуть покинути країну, вже третій день без їжі і води / Фото: колаж "Сьогодні"

Українка Разіфа Малюта, яку 21 серпня евакуювали з Афганістану, розповіла, що їй дивом вдалося залишитися в живих і вибратися з Кабула.

Про це вона сказала в ефірі "Україна 24".

"Наші люди там, вони відкрили ворота, колючий дріт. Наші діти бачать цих людей, хочуть забрати, а їм не дозволяють вийти. Розумієте відчай цих людей", – сказала вона.

Їй дивом вдалося врятуватися. У той момент, коли їй вдалося підійти до БТР, який прикривав ворота, на неї направив зброю охоронець, афганського походження.

"Я просто подивилася йому в очі і простягнула руку. Це було якесь диво, він просто взяв і перетягнув мене через голови тих людей і дітей які там були. Я б не пройшла по їхніх головах. Потім він зіштовхнув мою валізу і я пройшла в ворота", – розповіла жінка.

Разіфі вдалося врятуватися, але багатьом іншим не пощастило. Люди вже третій день без їжі і води. Проти тих, хто штурмує аеропорт в надії покинути Кабул застосували сльозогінний газ. Отруєні люди лежать просто там, на вулиці. За її словами, "Якщо є пекло на землі, то воно там".

"Я бачила дітей, всі в крові, просто лежать, вони були як затоптані. Це був крик – дитячий, жіночий, чоловічий. Мені пощастило, що вдалося пройти до того, як почали пускати сльозогінний газ. Вони стріляли гумовими кулями – постійні черги, постійна стрілянина. Газ, стрілянина, і, якщо були проміжки, людей били просто палицями", – сказала вона.

Що відбувається в Афганістані

Перед тим як США вивели свої останні війська , таліби захопили більшу частину Північного, Західного і Південного Афганістану в ході наступу. Після урядові війська практично без боїв здавали талібам все нові і нові провінції.

В неділю вся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан". Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

Нагадаємо, 18 серпня Міністерство закордонних справ повідомило, що більше 150 українців хочуть евакуюватися з Афганістану. Літак, який повинен був їх вивезти з країни, не міг потрапити в аеропорт Кабула, так як у нього не було безпечного коридору.

Відомо, що ІЛ-76 Міноброни відправився з Борисполя 18 серпня – третій літак за тиждень, який вилетів з України в Кабул. Перший в ніч на понеділок вивіз з Афганістану 79 українців і іноземців. Другий був заблокований біженцями на злітній смузі з 16 серпня.

Тоді МЗС поставив перед українськими дипломатами основні завдання:

безпечний коридор для доступу в аеропорт;

безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка;

отримання дозволу на зліт;

безпечний вихід літака з території Афганістану.

Тим часом представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Україна зробила щедру пропозицію по переселення афганців з групи ризику. США евакуюють людей після того, як країну захопили таліби.