Токаев приказал открывать огонь на поражение по протестующим – новое обращение

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 7 января, выступил с обращением к народу в связи с ситуацией в стране. Он поблагодарил президента России Владимира Путина, который "быстро и по-товарищески отреагировал на просьбу о помощи". Также он выразил благодарность главам стран ОДКБ за оказанную поддержку.

Помимо этого Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения "по террористам".

Реклама

"Бандитов нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время", – сказал он.

Глава республики также сказал, что боевики до сих пор не сложили оружие, спецоперация против них продолжается, однако требования тех граждан, которые выражались в мирных формах, были услышаны.

(Новость дополняется)